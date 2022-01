OM : Radonjic demande à revenir à Marseille

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très peu utilisé cette saison au Benfica Lisbonne, Nemanja Radonjic voudrait mettre un terme à son prêt cet hiver. Le club portugais n’y verra sûrement aucun inconvénient. En revanche, l’Olympique de Marseille, à qui l’ailier serbe appartient encore, risque de ne pas lui rouvrir la porte.

Si Nemanja Radonjic est absent de l’effectif de Jorge Sampaoli, l’Olympique de Marseille est loin d’en être débarrassé. L’ailier serbe reste sous contrat jusqu’en 2023 et n’est que prêté au Benfica Lisbonne, où son aventure se passe très mal. Il suffit de jeter un œil à son temps de jeu puisque l’ancien joueur de la Roma ne compte que six apparitions cette saison toutes compétitions confondues, pour un seul but inscrit.

Le Benfica ne gardera pas Radonjic

La démission de l’entraîneur Jorge Jesus la semaine dernière aurait pu le relancer. Mais depuis la nomination de Nelson Verissimo, qui s’occupait de l’équipe réserve, Nemanja Radonjic n’est pas disponible en raison d’une blessure et d’un test positif au Covid-19. Difficile d’imaginer un revirement de situation dans ces conditions. On peut même déjà affirmer que le Benfica Lisbonne ne lèvera pas l’option d’achat de son prêt fixée à 8 millions d’euros. Le Marseillais l’a sans doute compris, d’où sa volonté de faire ses valises.

En effet, le quotidien A Bola nous apprend que Nemanja Radonjic voudrait mettre un terme à son prêt cet hiver. La source ne précise pas les plans du joueur pour la suite de la saison. Mais on peut penser que « NR7 » envisage un retour à l’Olympique de Marseille. Malheureusement pour lui, le club phocéen risque de lui claquer la porte au nez, ne serait-ce que pour éviter d’alourdir la masse salariale attentivement surveillée par la DNCG. De plus, même si Jorge Sampaoli attend du renfort pour son couloir gauche, Nemanja Radonjic n’entre sûrement pas dans ses plans.