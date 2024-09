OM ‍: Rabiot rend heureux un autre traitre parisien

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Adrien Rabiot a choqué tout le monde, surtout à Paris, en signant à l'OM. Le dernier titi transféré à l'OM avant lui était Mattéo Guendouzi. Le milieu de la Lazio ne peut qu'approuver le choix de son collègue.

Même si Adrien Rabiot avait quitté le PSG en 2019, son transfert à l'OM a fait grincer quelques dents dans la capitale. Le milieu international français a rejoint le rival historique et, ce gratuitement. Un transfert qui a été fêté comme il se doit sur la Canebière. Il faut dire que les titis parisiens débarquant à Marseille ne sont pas légion ces dernières années. Le seul exemple notable fut celui de Mattéo Guendouzi. Né à Poissy, il a passé 9 années dans les équipes de jeunes du PSG. Parti ensuite à Lorient, son passé parisien a néanmoins ressurgi en 2021 quand il a signé à l'OM. Les supporters parisiens l'ont pris en grippe par la suite, notamment quand l'Equipe de France jouait au Parc.

Guendouzi a discuté avec Rabiot

Mattéo Guendouzi ne semble pas du tout regretter son transfert à l'OM. Aujourd'hui à la Lazio, le milieu français a passé deux saisons magnifiques à Marseille. Malgré un départ forcé à l'été 2023, Guendouzi souhaite le meilleur au club phocéen et il se réjouit de l'arrivée de Rabiot. Interrogé par Free Foot, il s'est même vanté d'avoir fait de la publicité pour l'OM et son stade auprès de l'ancien milieu de terrain de la Juventus Turin.

💥 "On a tous été surpris de voir Rabiot signer à l'OM. Je lui ai parlé de l'ambiance au Vélodrome, IL A HÂTE !"



Mattéo Guendouzi se confie sur son échange avec Adrien Rabiot après sa signature à l'@OM_Officiel !#OM #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/QCreBTkcsF — Free FOOT (@FreeFoot) September 25, 2024

« On a été un peu tous surpris de voir Adrien Rabiot signer à l’Olympique de Marseille. Mais voilà, Adri, c’est un joueur qui a d’énormes qualités. On parle quand même du capitaine de la Juve, enfin l’ancien capitaine de la Juventus, international depuis de nombreuses saisons maintenant. Titulaire en Equipe de France aussi. Donc, non forcément c’est une plus-value qui est vraiment très intéressante pour le club. En tout cas, moi je lui ai parlé de l’ambiance au Vélodrome. Je pense qu’il la connaissait déjà avant, mais il la connaissait en tant que rival. Maintenant, il va la connaître en tant que joueur de l’OM. Il m’a dit que ça allait être une saison importante pour lui, qu’il a à cœur de faire de très belles choses là-bas et qu’il a vraiment hâte de découvrir le stade, la ferveur. Ça c’est vraiment quelque chose de primordial dans son choix », a t-il confié. Un bel état d'esprit sachant que Rabiot est un concurrent de Guendouzi dans l'entrejeu en Equipe de France.