OM ‍: Rabiot donne la nausée à Mamadou Sakho

Par Hadrien Rivayrand

Adrien Rabiot a surpris beaucoup de monde en signant à l'OM. Du côté d'anciens joueurs du PSG, sa décision passe d'ailleurs assez mal.

L'OM a réussi un super coup sur le marché des transferts en réussissant à signer Adrien Rabiot libre de tout contrat. L'international français pourrait même faire ses grands débuts sous le maillot phocéen lors du déplacement marseillais sur la pelouse du RC Strasbourg. Forcément un grand moment pour les fans de l'Olympique de Marseille mais aussi ceux du Paris Saint-Germain. Il faut dire que Rabiot a été formé dans la capitale et y aura joué pendant sept années. Du côté de Mamadou Sakho, la décision de l'ancien joueur de la Juve ne passe pas du tout.

Adrien Rabiot, Sakho ne digère pas

Lors d'une apparition sur le plateau de Canal+ Afrique, l'ancien défenseur et capitaine du PSG a en effet indiqué sans sourciller : « Sincèrement, c'est vrai que ça m'a titillé. Après, je connais le monde du foot et je ne sais pas comment il a quitté le PSG. Selon sa situation avec le club au moment de son départ, et je ne sais pas s'ils sont partis en guerre, la personne peut avoir un ressenti différent. Moi, en tant que Parisien depuis petit, un joueur qui porte le maillot du PSG n'a pas le droit de porter celui de Marseille. Je suis un vrai Parisien et je préfère arrêter ma carrière plutôt que porter celui de l'OM. Je parle en mon nom. (...) Cette rivalité, je la sens de moins en moins. À notre époque, un PSG-Marseille, c'était un PSG-Marseille. Maintenant, j'ai l'impression que le match est joué différemment. Avant, il y avait de la tension avant le match, du piment. Aujourd'hui, le Classique, il est mignon ». Ce dernier aura d'ailleurs lieu le 27 octobre prochain au Stade Vélodrome. Un rendez-vous assurément coché par Adrien Rabiot.