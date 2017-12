OM : Qui peut sauver Payet ? Baup a la réponse

Dans : OM, Ligue 1.

Rudi Garcia ne le masque pas, il attend plus de Dimitri Payet, même si l'entraîneur de l'Olympique de Marseille trouve de grosses circonstances atténuantes à l'international tricolore, perturbé par des blessures depuis quelques mois. Car si l'OM carbure relativement bien, il est évident qu'avec un Payet au sommet de son art, le club phocéen pourrait alors franchir encore un palier supplémentaire.

Pour Elie Baup, qui a entraîné le joueur réunionnais lorsqu'il était coach de l'Olympique de Marseille, il n'y qu'une seule personne qui peut relancer Dimitri Payet...c'est Dimitri Payet. Et Baup d'expliquer pourquoi dans Le Parisien. « Dimitri, comme chacun, doit être à 100 %. Mais il faudrait savoir où il se situe psychologiquement par rapport au très haut niveau. Comment envisage-t-il les challenges futurs, a-t-il encore la même envie ? C’est le secret des joueurs qui durent. Je l’ai entendu dire qu’il accepterait que Rudi Garcia le mette sur le banc si nécessaire. Ça m’a surpris parce que ça ne lui correspond pas. Dimitri est un fonceur, quelqu’un qui tient à sa place et qui veut la garder, fait remarquer Elie Baup, qui reste cependant assez optimiste concernant son ancien joueur. Des joueurs se perdent et se retrouvent sans cesse, ça ne sert à rien de lui parler. Il faut un déblocage, mais lui seul peut trouver la clé. »