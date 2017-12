OM : Quand Adil Rami chante du Johnny Hallyday pour lui rendre hommage

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Adil Rami et Rudi Garcia étaient en conférence de presse ce mercredi, à la veille du match d'Europa League entre l'OM et Salzburg. Et le joueur marseillais n'a pas échappé à une question sur l'actualité du moment, à savoir la mort de Johnny Hallyday. Adil Rami a confié qu'il était forcément touché, avouant même avoir des morceaux du chanteur sur son téléphone mobile et confiant qu'il chantait souvent du Johnny Hallyday sous sa douche. Et Adil Rami de se lancer de pousser la chansonnette pour le plus grand plaisir de tout le monde, et notamment de son entraîneur.