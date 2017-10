OM-PSG : Les supporters parisiens interdits de Vélodrome par Marseille ?

Dans : OM, PSG, Ligue 1.

Contrairement à ces dernières années, les interdictions de déplacement de supporters sont devenues rares en Ligue 1. Mais certains chocs n’y échapperont pas.

Ce devrait être le cas du Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain prévu le 22 octobre. Compte tenu de la rivalité entre les deux équipes, et des tensions entre leurs fans respectifs, la préfecture de police des Bouches-du-Rhône a demandé au ministère de l’Intérieur d’interdire la venue des supporters parisiens au Vélodrome, nous apprend La Provence. En attendant la réponse du ministère dans les prochains jours, on peut imaginer que cette requête sera acceptée.

Dans un premier temps, il s’agirait d’une bonne nouvelle pour les Marseillais, sachant que l’OM pourrait en profiter pour commercialiser les places réservées aux visiteurs alors que le stade affiche déjà complet. En revanche, cette décision impliquerait une nouvelle interdiction de déplacement, cette fois pour les fans olympiens, qui ne seraient pas conviés au Parc des Princes pour le match retour du 25 février prochain.