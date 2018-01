Dans : OM, PSG, Mercato, Ligue 1.

Cet été, le Paris Saint-Germain a explosé les records en offrant 222ME au FC Barcelone pour faire signer Neymar. Durant de longues semaines, ce transfert a été largement commenté (et critiqué). Interrogé à ce sujet par Les Echos, Jacques-Henri Eyraud n’est pas tombé dans le piège. En effet, le président phocéen a refusé de critiquer le club de la capitale. En revanche, l’homme fort de l’OM veut que les supporters olympiens prennent conscience d’une chose : jamais Frank McCourt ne posera un tel billet sur un seul joueur, jamais.

Eyraud n'est pas jaloux du PSG, mais...

« On ne boxe pas dans la même catégorie, même si on a un actionnaire exceptionnel qui le prouve par ses investissements depuis son arrivée. Dépenser autant pour un joueur, ce n’est pas dans nos intentions, il faut que les gens s’en rendent compte. J’espère qu’il ne se constitue pas devant nous une bulle spéculative amenée à exploser à un moment donné. Il n’y a pas de concurrence déloyale, on ne joue pas dans la même catégorie, c’est tout. On ne peut pas mettre des sommes à cette hauteur-là » a tout simplement avoué le président olympien, qui a déjà prévenu qu’il est peu probable que l’OM dépasse la barre des 30ME, atteinte pour le transfert de Dimitri Payet en décembre 2016.