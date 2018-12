OM : Proposé à Marseille, Guillaume Hoarau préfère fuir

Dans : OM, Mercato, PSG.

Auteur d’un doublé face à la Juventus Turin (2-1) en Ligue des Champions, Guillaume Hoarau a vécu la soirée parfaite mercredi.

« Ce n'est pas tous les jours », a reconnu l’attaquant des Young Boys Berne, déjà auteur de son 16e but de la saison toutes compétitions confondues. De statistiques dignes d’un grand buteur européen ! Mais pas de quoi s’enflammer pour le Français, qui n’envisage pas un retour en Ligue 1 et encore moins un transfert chez un grand d’Europe.

« Il y avait eu des contacts, comme je l’avais dit dans le passé, a confié l’ancien Parisien sur les ondes de RMC. Il y a aussi un peu de lucidité de ma part et je me suis dit: "à quoi bon vouloir forcer les choses alors qu’ici tout se passe et que je suis épanoui ?" J’ai l’avantage aussi de pouvoir jouer la Ligue des Champions cette année. »

Hoarau évite le piège

« Je sais très bien ce que je vaux aujourd’hui et ça m’étonnerait que les grands clubs qui jouent la Ligue des Champions aient besoin de moi. Aux Young Boys, c’est le cas. Je reste là et je kiffe le foot. A 34 ans, c’est le plus important », a tranché Hoarau, invité par Daniel Riolo à devenir le grand attaquant de l’Olympique de Marseille. « Non mais bon les gars ! Eh, quand même ! Je ne dirai pas de bêtise ce soir, tu ne m’auras pas », a-t-il esquivé, sans vouloir recaler l’OM de manière trop brutale…