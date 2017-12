OM : Pourquoi Rudi Garcia ne s'affole pas des flops offensifs du mercato

Dans : OM, Ligue 1.

Avec Valère Germain et Kostas Mitroglou, les deux gros renforts offensifs du dernier mercato de l'Olympique de Marseille, en panne d'efficacité, Rudi Garcia pourrait commencer à s'affoler. Mais avant de recevoir l'AS Saint-Etienne dimanche au Vélodrome, l'entraîneur de l'OM a confié qu'il n'était pas plus inquiet que cela, car comme l'a judicieusement fait remarquer Garcia, Marseille tourne déjà bien sans avoir des buteurs efficaces. Alors qu'en sera-t-il quand Mitroglou et Germain seront en forme.

« Tant qu’on reste deuxième ex-aequo du championnat, avec la quatrième attaque du championnat, qualifié pour les 16es de finale de Ligue Europa, que nos attaquants ne marquent pas, ça n’est problématique. Qu’est-ce que ça va être quand ils vont commencer à marquer ? Ils travaillent à l’entraînement, spécifiquement après la séance. Après, les buts marqués à l’entraînement, ça peut redonner de la confiance, mais ça ne compte pas ! Il faut marquer en match, et statistiquement, ça ne peut que venir », constate Rudi Garcia, qui croit que les choses vont changer dans les prochaines semaines pour son plus grand plaisir.