OM ‍: Pour revenir, Alexis Sanchez réclame une fortune

Confronté au départ de Pierre-Emerick Aubameyang, l’Olympique de Marseille a envisagé le retour de son prédécesseur Alexis Sanchez. Mais plusieurs obstacles empêchent de creuser cette piste. En plus de la limite de places d’extracommunautaires, le salaire demandé par l’attaquant chilien pose problème.

Dans l’esprit des dirigeants marseillais, le polyvalent Mason Greenwood n’est pas le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang. L’attaquant recruté à Manchester United peut très bien évoluer en pointe. Mais c’est sur un couloir que ses qualités s’expriment le mieux. L’Olympique de Marseille va donc se pencher sur un autre profil pour compenser le départ officiel de son meilleur buteur. Outre la piste menant à l’avant-centre d’Arsenal Eddie Nketiah, le club phocéen se verrait bien récupérer Alexis Sanchez.

𝗠𝗲𝗿𝗰𝗶 𝗔𝘂𝗯𝗮 🙌💙



Toujours souriant et travailleur, notre buteur gabonais a brillé par son talent au cours de l’exercice 2023-2024. Auteur de 30 réalisations sous la tunique olympienne, il est devenu le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa ! 💪



Il quitte… pic.twitter.com/C5HKQrfYeB — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 18, 2024

L’international chilien, libre après la fin de son contrat à l’Inter Milan, avait laissé d’excellents souvenirs après sa saison 2022-2023 chez le pensionnaire du Vélodrome. L’ancien Marseillais avait terminé l’exercice avec un total de 18 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues. Lui dont la mentalité était très appréciée en interne. Le problème, c’est que deux obstacles majeurs empêchent le retour d’Alexis Sanchez. Pour commencer, après la signature de l’Anglais Mason Greenwood, l’Olympique de Marseille n’a plus qu’une quatrième et dernière place d’extracommunautaire.

Alexis Sanchez trop gourmand pour l'OM

Et dans la mesure où la direction convoite le milieu argentin de Boca Juniors Ezequiel Fernandez et l’attaquant sud-coréen de Wolverhampton Hwang Hee-chan, El Niño Maravilla risque de se heurter à la limite imposée par la Ligue de Football Professionnel. De toute façon, Alexis Sanchez aurait eu du mal à s’entendre avec l’Olympique de Marseille. D’après Le Quotidien du Sport, l’attaquant de 35 ans réclame un salaire mensuel à 500 000 euros. Pour un club contraint de réduire sa masse salariale avant une saison sans coupe d’Europe, il est évidemment impossible de s’aligner sur de tels revenus.