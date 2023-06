OM ‍: Pour Longoria, un petit mercato suffira

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Ralenti par son changement d’entraîneur, l’Olympique de Marseille va simplement accueillir sa première recrue avec Geoffrey Kondogbia. De quoi inquiéter les supporters marseillais, à tort ?

Tout le monde connaît la philosophie de Pablo Longoria. Pour le président de l’Olympique de Marseille, la réussite de son équipe passe par un profond renouvellement de l’effectif chaque saison. Le problème pour le dirigeant, c’est que la démission de l’entraîneur Igor Tudor, compensée par la nomination de Marcelino, a forcément ralenti les démarches sur le mercato.

🗣️💬 @Jonatan_M13 : "A l'OM, il y a déjà une base sur laquelle tu peux construire. Le mercato vient d'ouvrir et il ne faut pas s'alarmer, il ne faut pas tout refaire de A à Z" pic.twitter.com/sM6IpfjMh4 — After Foot RMC (@AfterRMC) June 29, 2023

De quoi inquiéter les supporters marseillais peu emballés par l’effectif actuel. Tandis que Jonatan MacHardy, lui, tient à nuancer l’avis général. « Je ne dis pas que le mercato est fini et qu'il y a déjà le matériel à disposition pour mettre en place un 4-4-2. Mais c'est plus en réaction à l'avis alarmé et alarmiste des supporters et suiveurs de l'OM qui te disent qu'on n'a absolument pas les joueurs et qui se demandent comment on va faire, a commencé le spécialiste de RMC. Moi je peux déjà donner un onze avec les joueurs à disposition. »

L'OM a déjà un onze

« Tu mets Pau Lopez dans la cage, avec une défense Gigot-Mbemba, Kolasinac à gauche même s'il doit encore prolonger, Clauss ou un autre latéral côté droit, un milieu Kondogbia avec Rongier, Veretout ou Guendouzi, a proposé l’observateur marseillais. Pour les côtés, tu peux faire monter Clauss d'un cran et mettre Harit côté gauche. Et en attaque tu as Sanchez-Vitinha. Ce ne serait évidemment pas optimal, notamment sur les côtés, mais tu as déjà une base pour construire. Le mercato vient d'ouvrir, et tous ces avis alarmistes, en disant qu'il faut refaire l'équipe de A à Z, c'est faux. »

« Il y a juste des latéraux à acheter pour que l'équipe soit à peu près complète. Avec l'arrivée de Kondogbia, il y a un embouteillage au milieu, il faut plus dégraisser que recruter. Devant, tout dépendra du renouvellement ou non d'Alexis Sanchez. Mais quand on dit qu'il n'y a pas de joueurs sur les côtés, pour moi Ünder, Malinovskyi et Harit peuvent jouer sur un côté, même si ce ne seront pas de purs ailiers de débordement comme dans un 4-4-2 classique. Pour moi, l'ossature de l'équipe est là, il ne faut pas paniquer », a rassuré Jonatan MacHardy, prêt à faire confiance à Pablo Longoria.