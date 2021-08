OM : Pol Lirola, un ultime détail à régler !

Dans : OM.

Samedi soir, le journaliste italien Alfredo Pedulla a lâché une information de taille en dévoilant que Pol Lirola s’était rendu à Marseille ce week-end.

Cela veut-il dire que le défenseur espagnol de 24 ans va s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille dans les semaines à venir ? Il est encore trop tôt pour le dire. A en croire les informations obtenues par La Provence, le Catalan s’est rendu à Marseille pour des raisons personnelles et sera à Florence lundi pour la reprise de l’entraînement de la Fiorentina. Cela étant, les négociations ont bien avancé entre Marseille et la Viola selon le média local, qui affirme qu’un accord a bien été trouvé sur la base d’un transfert aux alentours de 12 millions d’euros. La somme est arrêtée, mais le mode de paiement est encore à définir et cela continue de négocier sec entre Pablo Longoria et la Fiorentina.

Un accord trouve à 12 millions d'euros, mais...

Le média affirme que l’Olympique de Marseille veut impérativement échelonner le paiement des 12 millions d’euros sur plusieurs années, tandis que la Fiorentina souhaite recevoir le plus vite possible la somme en question. Sur ce point, les dirigeants italiens sont pour le moment inflexibles, ce qui bloque purement et simplement la finalisation du transfert de Pol Lirola. De son côté, le défenseur espagnol, prêté à l’OM en fin de saison dernière, est également courtisé par l’Atalanta Bergame. Le club transalpin n’a toutefois pas les faveurs de Pol Lirola, qui a donné son accord à l’Olympique de Marseille depuis très longtemps, et qui n’a aucunement l’intention de changer d’avis. Lirola souhaite découvrir le Vélodrome plein et veut retrouver ses anciens coéquipiers, dont certains avec qui il a d’excellentes relations comme Alvaro Gonzalez, Leonardo Balerdi ou encore Arkadiusz Milik. Il sera maintenant intéressant de voir si un accord final sera trouvé entre Marseille et la Fiorentina dans la dernière ligne droite du mercato.