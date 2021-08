OM : Lirola quitte l'Italie et rejoint Marseille d'urgence !

Dans : OM.

Pas retenu pour le match de Coupe d'Italie joué vendredi par la Fiorentino, Pol Lirola aurait décidé de quitter l'Italie et de s'installer à Marseille en attendant un accord entre Pablo Longoria et les dirigeants de la Viola.

Le dossier Pol Lirola semble s’être accéléré ces dernières heures, au point même que le latéral espagnol de la Fiorentina aurait pris les devants afin d’être le plus rapidement possible à la disposition de Jorge Sampaoli et de l’Olympique de Marseille. Selon Alfredo Pedulla, célèbre journaliste italien spécialiste du mercato, même si les dirigeants du club toscan sont fermes face au président de l’OM, lequel souhaite payer en plusieurs fois les 12 millions d’euros du transfert de Pol Lirola, ce dernier aurait lui compris que son avenir était du côté du Vélodrome et plus vraiment du Ponte Vecchio. Au point même de prendre une initiative forte et spectaculaire qui marque un point de non-retour dans ce dossier.

Alfredo Pedulla affirme en effet que Pol Lirola a tout simplement quitté Florence ces dernières heures afin de retrouver son domicile marseillais, un logement qu’il avait conservé malgré la fin de son prêt à l’OM la saison passée. « Pol Lirola a visiblement été réconforté par l’assurance du club français dans ce transfert, Marseille voulant conclure l’affaire dans les prochaines heures », explique le journaliste italien. Ce dernier précise cependant que malgré ce déménagement d’urgence du défenseur de Florence à Marseille, il n’y a toujours rien d’acté entre l’OM et la Fiorentina, même si l'accord semble désormais évident pour l'ensemble des parties. Il faut désormais savoir si Pol Lirola poussera le curseur jusqu'à faire une apparition dans les tribunes du Vélodrome pour la rencontre Marseille-Bordeaux ce dimanche soir. Si c'était le cas, nul doute que la Fiorentina prendre cela comme un uppercut.