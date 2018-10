OM : Plaquer Chelsea pour l'OM, Giroud ne fera jamais cette erreur

Dans : OM, Ligue 1, Mercato, Premier League.

Depuis deux ans maintenant, Olivier Giroud est annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille à chaque période de mercato.

L’international français n’a pourtant jamais exprimé son désir de rentrer en France. Et dans les colonnes de L’Equipe, le buteur de Chelsea a confirmé que quitter Londres ne lui avait jamais traversé l’esprit durant l’été, d’autant plus que les dirigeants de l’OM ne l’ont pas approché plus que cela. Pourtant mi-juillet, RMC Sport affirmait que le club phocéen avait réactivé la piste Giroud, devant les difficultés pour boucler le dossier Balotelli.

« Ce n’est pas allé aussi loin qu’on a pu le dire. Il y a vraiment eu un contact l’année dernière. Mais rien de concret cet été. Je venais d’arriver à Chelsea, ce n’était pas pour refaire mes valises trois mois après. Pour moi, Chelsea, c’est le top club en Angleterre, celui qui a gagné le plus de titres sur les dix dernières années. Je suis là où je voulais être. Donc pourquoi partir ? » s’est interrogé Olivier Giroud, mettant fin aux espoirs de l’Olympique de Marseille de le recruter dans un futur proche. A 32 ans, le buteur tricolore risque, de tout de façon, de ne plus intéresser les décideurs marseillais désormais…