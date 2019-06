OM : Pistonné par son ex, Adil Rami fonce en MLS

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En ce début de semaine, ce n’est pas Florian Thauvin ou Morgan Sanson, régulièrement annoncés sur le départ, qui font l’actualité de l’Olympique de Marseille. En effet, c’est plutôt Adil Rami qui est au cœur de la tempête médiatique. Et le mot n’est pas trop fort, tant Pamela Anderson s’est lâché sur Instagram, qualifiant de monstre l’international français, qu’elle accuse notamment de l’avoir trompée pendant plusieurs mois. Sur Instagram, l’ancienne actrice de la série « Alerte à Malibu » a par ailleurs lâché un indice intéressant… sur le mercato de l’OM.

« Il voulait que nous vivions un jour à Malibu. J'ai même envoyé un e-mail à mon ami qui possède l'équipe de Los Angeles pour lui pour l'année prochaine, comme il me l'avait demandé. Je l'ai présenté à mes bons amis, il s'est entraîné à Malibu avec des gens que j'admire et en qui j'ai confiance. J'étais content de le voir là-bas. Il semblait heureux avec des gens honnêtes et dévoués. Un autre monde. Nous sommes tous sous le choc » a confié Pamela Anderson, révélant qu’Adil Rami avait été mis en contact avec un club de Los Angeles, sans préciser s’il s’agissait des Los Angeles Galaxy ou du Los Angeles FC. Enfin une porte de sortie pour l’international français, devenu indésirable en Provence ?