OM : Pierre Ménès s’amuse des pleurnicheries des Marseillais à Paris

Dans : OM, PSG, Coupe de France.

Trois jours après la défaite en championnat dimanche, l’Olympique de Marseille s’est de nouveau incliné sur la pelouse du Paris Saint-Germain sur le même score (3-0).

Cette fois, les hommes de Rudi Garcia ont davantage résisté jusqu’au temps additionnel de la première période. Mais sur le plan offensif, ce n’était pas beaucoup mieux alors que l’on s’attendait à voir des Marseillais remontés au vu de leurs déclarations dans la presse. A l’image de son défenseur central Adil Rami, l’OM a ouvertement regretté le manque d’intensité du premier Classique. De quoi amuser Pierre Ménès qui a pris un malin plaisir à narguer le club phocéen.

« Pour l’OM, la Coupe de France ne peut pas être un objectif alors que le club bataille pour la deuxième place en championnat et s’apprête à jouer les huitièmes de finale d’Europa League. Mais les Marseillais ont beaucoup pleuré avant le match, a rappelé le consultant sur son blog Canal+. Ils se sont plaints de celui d’il y a trois jours, de leur manque d’agressivité, et que cette fois on allait voir ce qu’on allait voir… Sauf qu’on n’a rien vu ! À l’arrivée, les Phocéens ont été beaucoup moins agressifs hier soir que dimanche en championnat. Pour le même tarif : 3-0. » A croire que l’OM n’avait vraiment pas les moyens de faire mieux.