OM : Pierre Ménès fan n°1 de Marseille version Benedetto

Dans : OM.

Muet depuis plusieurs matchs, Dario Benedetto a retrouvé le chemin des filets avec l’OM contre Toulouse dimanche soir. L’international argentin totalise 6 buts en Ligue 1.

Et en l’absence du meilleur attaquant marseillais, à savoir Florian Thauvin, l’ancien buteur de Boca Juniors a bien du mérite selon Pierre Ménès. En effet, sur son blog, le chroniqueur de Canal Plus a rendu un vibrant hommage à celui qui est affectueusement surnommé « Pipa » par les supporters de l’Olympique de Marseille, en affirmant que ce dernier était capable de bonifier le peu de ballons qu’il avait à se mettre sous la dent.

« Le match ne s’est décanté que dans le dernier quart d’heure, sur le seul coup de génie de Payet, auteur d’une passe cachée pour Benedetto qui a évité Reynet pour marquer. L’attaquant argentin a eu bien du mérite à se battre seul devant parce qu’avec Lopez à gauche et Payet à droite, les ballons n’affluaient pas vraiment » a indiqué Pierre Ménès avant d’évoquer André Villas-Boas et les perspectives d’avenir pour l’OM. « Villas-Boas a ensuite effectué un bon coaching puisque c’est Germain qui contre le ballon et envoie Radonjic marquer un joli but qui va peut-être lui donner un peu plus de confiance pour la suite. Ce match, l’OM l’a gagné sans Alvaro, Caleta-Car ni Amavi, une performance intéressante, d’autant plus que la fin des matchs allers et son calendrier abordable pourrait permettre aux Olympiens de consolider leur place ». Pour cela, il faudra que Marseille et son attaquant vedette confirment face à Brest, vendredi au Vélodrome.