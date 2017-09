OM : Pierre Ménès espère que Mitroglou sauvera le mercato de l'OM

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

On ne sait pas encore si Kostantinos Mitroglou sera de la partie dimanche soir au Vélodrome à l'occasion du match OM-Toulouse. Mais ils sont nombreux les supporters du club phocéen à attendre les grands débuts de l'ultime renfort du dernier mercato de l'Olympique de Marseille. Interrogé sur Mitroglou par un supporter de l'OM, via Twitter, Pierre Ménès a fait part de ses interrogations sur l'attaquant grec, même si le consultant de Canal+ espère que Marseille a fait une bonne pioche.

Et Pierre Ménès d'évidemment rappeler le rendement actuel de Bafé Gomis dans le championnat de Turquie. « Mitroglou ? C’est très cher pour ce que c’est. Difficile de donner un avis puisqu’il n’a pas joué pour Marseille. Pour l’instant, il est blessé et on le verra, peut-être, apparaître contre Toulouse. Je souhaite que Marseille ait ENFIN fait une bonne pioche dans ce mercato. Je rappelle qu’entre temps Gomis a mis 7 buts en 5 matches avec Galatasaray », a fait remarquer, lors de son émission, Pierre Ménès. Mitroglou sait ce qu'il lui reste à faire pour convaincre Pierre Ménès de sa vraie valeur...