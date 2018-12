OM : Pierre Ménès dévoile le vrai problème à Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Pour une fois, le match de l’Olympique de Marseille passait au second plan ce jeudi soir, puisque le club provençal était déjà éliminé avant même de recevoir Limassol.

Devant un stade bien dégarni, les Phocéens ont connu un scénario catastrophe avec un rouge dès la 7e minute, pour une défaite 1-3 à domicile qui fait vraiment mauvais genre. Surtout que Rudi Garcia n’avait pas fait tant tourner que cela. Mais pour Pierre Ménès, le problème vient surtout du manque de cohésion dans le groupe, et les excuses que parvient à sortir l’entraineur marseillais après chaque match ne risquent pas de le convaincre.

« Et puis je n’avais pas prévu de parler du match sans enjeu de l’OM face à Limassol. Je m’attendais à ce que les Olympiens fassent preuve d’un minimum de sens de l’honneur et battent les Chypriotes au Vélodrome. D’autant plus que, Marseille ne jouant pas ce week-end, Garcia avait aligné beaucoup de titulaires. Alors évidemment, le match a été faussé dès la 7e minute avec le penalty et l’expulsion de Kamara. Mais bon, se retrancher derrière cette excuse, c’est nul. Le parcours de l’OM dans cette Ligue Europa (1 nul et 5 défaites) est lamentable pour une équipe qui était finaliste il y a six mois. Maintenant, on le sait, le problème de Marseille va bien au-delà de cette élimination sans gloire en Coupe d’Europe. On voit bien qu’il n’y pas plus beaucoup d’entente entre les joueurs et j’espère que le discours de Garcia passe mieux au sein de son groupe que devant les médias. Parce que ses déclarations d’après-match étaient encore invraisemblables de négation de la situation », a déclaré le consultant de Canal+ sur son blog, pas fan des justifications données par Rudi Garcia à chaque contre-performance.