OM : Pierre Ménès dénonce ce scandale

Par Corentin Facy

Aux commandes du match OM-Reims mercredi soir, François Letexier a eu plusieurs décisions compliquées à prendre au Vélodrome…

Appelé par l’assistance vidéo à deux reprises, l’arbitre du match OM-Reims a tout d’abord refusé d’accorder un penalty à Reims pour une potentielle faute du coude de Duje Caleta-Car. Dans le temps additionnel, François Letexier, de nouveau appelé pour visionner lui-même les images, a sifflé un penalty en faveur de l’OM pour un pied de Gravillon dans le visage de Payet, bien que la faute du défenseur de Reims semblait complètement involontaire. Au bout du temps additionnel, alors que Marseille avait marqué son penalty et était revenu à 1-1, Boubacar Kamara aurait sans doute dû être exclu. Mais là encore, François Letexier a pris tout le monde à contre-pied en ne mettant qu’un jaune au milieu défensif de l’OM, qui était pourtant en position de dernier défenseur.

Pierre Ménès voit rouge pour Kamara et Caleta-Car

Tout cela a fait dire à Pierre Ménès que l’arbitrage de François Letexier lors de cet OM-Reims était purement catastrophique. Ce qui, à vrai dire, ne surprend pas l’ancien journaliste de Canal +, qui n’a jamais porté cet arbitre dans son cœur. « L’OM est tombé sur une équipe de Reims égale à elle-même, c’est-à-dire très forte en défense et qui subit beaucoup mais qui a trouvé le moyen d’ouvrir le score par ce formidable jeune joueur qu’est Ekitike. C’était avant que Letexier entre en piste, une fois de plus. J’ai déjà dit que c’était certainement le plus mauvais arbitre de Ligue 1 même si c’était le mieux peigné et ça s’est encore vérifié. Car la faute de Gravillon sur Payet vaut le péno de l’égalisation dans les arrêts de jeu. Mais comment est-il possible de ne pas donner carton rouge à Caleta-Car et penalty pour la gifle et le coup de coude sur Ekitike dans la surface » s’est interrogé Pierre Ménès, avant de conclure.

⏱ 90+9’ [1-1]



🏁 Décidément incontournables cette saison, Hugo Ekitike et le corps arbitral ont fait la décision ce soir. Dominés en première période mais efficaces lors du second acte, nos Rémois ont livré bataille jusqu'à la dernière seconde et prennent un point à Marseille. pic.twitter.com/4egiYLs3wh — Stade de Reims (@StadeDeReims) December 22, 2021

« C’est invraisemblable, tout comme le fait que Kamara ne prenne qu’un jaune pour avoir ceinturé le même Ekitike en position de dernier défenseur en fin de match. Voilà, quand les arbitres font basculer le sort d’un match, ça me pose toujours un gros problème » a pesté Pierre Ménès sur son site Pierrot le Foot. Après le match nul entre l’OM et Reims, l’ancien journaliste de Canal + n’était d’ailleurs pas le seul à pester contre l’arbitrage. Le club champenois lui-même y est allé de son tweet en critiquant subtilement les décisions prises ce mercredi soir au Vélodrome par François Letexier. C’est dire si l’arbitre de 32 ans a eu une soirée difficile pour la grande dernière de l’année 2021. Il n’y a pas qu’aux joueurs que cette petite trêve hivernale fera du bien. Les arbitres auront également l’occasion de récupérer avant de revenir -on l’espère- plus inspiré en 2022.