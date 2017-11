OM : Pierre Ménès avoue que Marseille est un sacré client en L1

Dans : OM, Ligue 1.

Dimanche, Marseille a été l’un des grands gagnants de la 14e journée de Ligue 1 grâce à son succès face à Guingamp au Stade Vélodrome (1-0).

Un succès précieux pour les hommes de Rudi Garcia, qui reviennent à un point du duo OL-Monaco. Assurément, un big 4 s’est formé et cela pourrait bien profiter à l’Olympique de Marseille. C’est du moins ce que pense Pierre Ménès, qui estime que cet OM « plein de maîtrise » a parfaitement géré le match face à Guingamp et se présente de plus en plus comme un prétendant sérieux au podium.

9 matchs consécutifs sans défaite en L1

« Il faudra se méfier de Marseille, qui a battu Guingamp sur le plus petit des écarts malgré une copieuse domination, notamment pendant le premier acte. Les occasions n’étaient pas monstrueuses non plus mais l’OM maîtrisait ce match et a logiquement fini par trouver l’ouverture par Thauvin, qui a profité de la naïveté de Tabanou - le défenseur breton doit fermer l’axe et entraîner l'attaque olympien vers l’extérieur au lieu de le laisser se remettre sur son pied gauche - pour marquer son sixième but de la saison » a expliqué le journaliste de Canal + avant de conclure. « Il faut parfois savoir gagner 1-0, l’OM l’a très bien fait hier et poursuit donc sa bonne série en championnat » a-t-il expliqué. En milieu de semaine, Marseille pourrait monter sur le podium à l’occasion de son déplacement chez la lanterne rouge (Metz) pendant que Monaco aura un périlleux déplacement du côté de Nantes à gérer.