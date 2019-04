OM : Pierre Ménès attaque les choix de Rudi Garcia

Dans : OM, Ligue 1.

L'Olympique de Marseille a une fois de plus perdu en déplacement à Bordeaux, mais en dehors de cette invraisemblable statistique sur les performances de l'OM chez les Girondins, il est clair que la rencontre de vendredi a laissé les supporters du club phocéen assez dubitatifs. Et ce dimanche, sur son blog, Pierre Ménès avoue avoir été totalement estomaqué par les choix tactiques de Rudi Garcia pour cette rencontre face aux Girondins. Le consultant de Canal+ a encore du mal à comprendre ce que souhaitait réellement faire le coach de l'Olympique de Marseille lors de ce match.

« Marseille a perdu comme tous les ans depuis 1977 à Bordeaux. Le score n’était donc pas une surprise. La manière en revanche, a vraiment laissé à désirer. Trop de joueurs semblent avoir l’esprit ailleurs et d’autres ne jouent plus, à l’image de Rami, Gustavo ou Rolando. Bien souvent, on a pu contester les choix tactiques de Rudi Garcia cette saison, mais je n’avais jamais vu une telle aberration, avec Amavi quasiment milieu gauche tandis que Radonjic jouait arrière gauche. C’était juste n’importe quoi. C’est d’ailleurs dans une position aberrante pour lui que le Serbe a concédé un penalty pour une main évidente, péno transformé par Kamano. En seconde période, il n’y a pas eu de réaction de l’OM. Thauvin a été inexistant, Balotelli est rentré pour se chauffer avec ses adversaires et en profiter pour péter le nez de Pablo », explique Pierre Ménès, visiblement choqué par ce qu'il a vu lors de ce Bordeaux-OM.