OM ‍: Rabiot signe à contre-coeur, il dit tout

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM a frappé un grand coup en signant Adrien Rabiot pour deux ans, mais certains consultants se demandent encore comment cela est possible. Surtout, le choix de l’ancien joueur du PSG fait polémique.

Adrien Rabiot à l’Olympique de Marseille, personne n’y aurait cru il y a une semaine et pourtant, le milieu de terrain de l’Equipe de France a bien trouvé un accord avec le club phocéen pour un contrat de deux ans. Le joueur formé au PSG est arrivé lundi soir à Marseille, où il a été accueilli par près de 500 supporters qui sont venus lui souhaiter la bienvenue. Le choix de carrière de l’ancien joueur de la Juventus Turin interroge, quand on sait qu’il faisait partie des meilleurs joueurs de Série A à son poste et qu’il est un cadre de Didier Deschamps en Equipe de France. Sur le plateau de L’Equipe du Soir, Sébastien Tarrago ne s’en est toujours pas remis et se demande par quel miracle l’OM a pu attirer Adrien Rabiot.

La venue du « Duc » à Marseille doit néanmoins être tempérée car c’est tout sauf une star qui débarque au Vélodrome selon le journaliste, loin de l’enflammade générale autour de la signature de Rabiot en Provence. « Par rapport aux choix de carrière, je me refuse de porter des jugements sur les choix des joueurs. S’ils ont envie d’aller jouer en Ouzbékistan, ils y vont, je n’ai pas de jugement à faire. Par exemple, quand Gignac était parti au Mexique, j’avais trouvé ça formidable, ce sont des aventures de vie, chacun fait ce qu’il veut. Après, quand on me dit ‘c’est une star en Ligue 1’. Non, Adrien Rabiot est tout sauf une star à mes yeux » a lâché froidement Sébastien Tarrago au sujet de la venue de Rabiot à l’Olympique de Marseille, avant de poursuivre son raisonnement en se demandant par quel moyen financier le club phocéen avait pu réaliser cet énorme coup.

« Rabiot ne voulait pas aller à l’OM » selon Tarrago

« Et quand j’entends que c’est formidable pour lui, alors là je m’interroge aussi. Je ne me dis pas que c’est formidable pour lui, il ne voulait pas aller à l’Olympique de Marseille, il voulait aller dans un club dimensionné bien au-dessus et il s’est retrouvé un peu coincé. C’est formidable pour l’OM, on se demande encore comment c’est possible financièrement mais pour lui, ce n’est quand même pas formidable » a conclu le journaliste, très dubitatif après l’annonce de cette signature et cela pour plusieurs raisons. Reste que chez les dirigeants ainsi que les supporters de l’Olympique de Marseille, on se félicite d’avoir attiré un tel joueur, lequel sera amené à former une paire alléchante avec Pierre-Emile Hojbjerg dans l’entrejeu marseillais cette saison.