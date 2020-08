OM : Pierre Ménès assassine Mitroglou, c'est violent

Dans : OM.

Revenu à Marseille après des prêts décevants en Turquie ou aux Pays-Bas, Kostas Mitroglou est voué à une saison de galère.

Avec encore un an de contrat, il doit partir pour soulager l’OM de son énorme salaire, mais bien évidemment, un prêt n’est pas envisageable, et même un départ libre et prématuré à l’amiable doit lui permettre de s’y retrouver. Aucun club n’est un véritable candidat à sa venue, et les semaines passent sans que cela ne change quelque chose pour le paisible grec. Ce dernier ne fait pas d’esclandre, et accepte son sort sans broncher sans dire de mal ou mettre la pression par le biais de ses représentants. C’est tout à son honneur, même s’il n’y a que le terrain qui parle, et en l’occurence, c’est une nouvelle fois sans lui que l’OM se prépare à évoluer cette saison. L’ancien goleador du Benfica se fait régulièrement tailler pour ce passage pour le moment totalement raté en Provence, et Pierre Ménès se joint joyeusement à la mêlée dans son live sur Instagram. Interrogé par un internaute sur le joueur à conserver devant entre lui et Valère Germain, le consultant n’y est pas allé par quatre chemins.

« Vaut-il mieux garder Mitroglou ou Germain à l’OM ? Germain, au moins c’est un footballeur », a balancé le chroniqueur de Canal+, pour qui le Grec ne doit même plus être considéré comme un joueur de l’effectif marseillais. Un constat très dur, mais qui résume ce que beaucoup de gens pensent, chez les supporters comme dans les bureaux des dirigeants marseillais, pour qui cet achat restera l’un des plus gros fiascos financiers de l’histoire du club.