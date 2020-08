OM : Un miracle à Marseille dans le dossier Mitroglou ?

Dans : OM.

L'Olympique de Marseille tente de se débarrasser de Kostas Mitroglou. Et une piste relativement sérieuse se profile pour l'attaquant grec.

Gentiment mais fermement mis au placard par André Villas-Boas, qui ne compte plus sur lui et l’a concrètement fait savoir, Kostas Mitroglou s’entraîne à l’écart du groupe pro à la Commanderie. Mais cela ne change rien à la réalité, à savoir que l’attaquant grec a encore un contrat jusqu’à la fin de la saison 2020-2021 et un confortable salaire. Alors, du côté de l’Olympique de Marseille, on s’active afin de trouver un club susceptible d’accueillir Mitroglou, quitte à ce que l’OM le libère ou prenne en charge une petite partie de son salaire. Mission a été donnée à Pablo Longoria de trouver une solution acceptable pour tout le monde, même si au final c’est l’avant-centre de 32 ans qui aura le mot de la fin. Et ce vendredi, le compte Twitter spécialisé Football Grec France affirme qu’une piste existe en Grèce en relayant les infos d’un média grec.

FosOnline, site spécialisé dans le sport, indique que le club d’Atromitos a de l’intérêt pour Kostas Mitroglou, lequel a déjà été prêté à la formation de la banlieue d’Athènes il y avait neuf ans et où il avait fait une excellente saison. Cependant, l’opération ne sera pas simple à mener à son terme dans la mesure où Atromitos n’a pas des moyens colossaux. « Ce n’est pas une affaire facile, mais dans une période assez spéciale et au moment où Mitroglou est à la recherche d’une équipe, on ne peut rien écarter (...) Le dossier est regardé de près », explique FosOnline. Du côté de l'Olympique de Marseille on doit désormais implorer les dieux grecs de faire un miracle.