OM : Pierre Ménès accuse Jorge Sampaoli !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille est tombé au Vélodrome face à Brest. Et les choix tactiques de Jorge Sampaoli sont contestés.

L’OM se réveille avec un gros mal de crâne ce dimanche, car du côté du club phocéen on doit encore se demander comment la formation fringante de la première période qui menait au score a réussi à sortir du terrain avec zéro point et une défaite, même face à une équipe de Brest qui enchaîne les victoires. Pour expliquer ce gros coup de froid, un constat, l’Olympique de Marseille est un gagne-petit cette saison, les succès provençaux devant plus à une défense solide qu’à une attaque efficace. On l’a encore vu samedi contre le club breton, cet OM-là est à la peine en matière d’efficacité et c’est clairement ce qui plombe Dimitri Payet et ses coéquipiers depuis le début de saison. Nul ne sait où serait Marseille avec une vraie finition, mais on sait où en est l’OM sans cela. Cependant, cela n’explique pas tout, et Jorge Sampaoli commence à sérieusement inquiéter, ses choix étant peu lisibles.

L'OM doit être plus efficace, Sampaoli le sait

Grosse contre performance de l'OM. Sampaoli un peu comme Guardiola, les vrais 9 ça les gonfle... En attendant, c'est seulement 23 buts en 16 matches. Trop peu. #OMSB29 — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) December 4, 2021

Face à Brest, Arkadiusz Milik a débuté sur le banc, l’avant-centre polonais n’entrant en jeu à la place d’un Boubacar Kamara perturbé qu’à la 70e minute, juste avant que l’OM soit dépassé au score. Pour Pierre Ménès, Jorge Sampaoli fait clairement n’importe quoi. « Alors, c’est bien gentil cette tactique de jouer sans avant-centre, mais c’est suicidaire. J’entends et je lis partout que Milik serait incompatible avec le système Sampaoli. Mais comment un système peut-il être incompatible avec un avant-centre qui marque des buts, ce que recherche toute équipe de foot normalement constituée ? C’est comme de faire entrer Ünder à gauche pour trente minutes. Le tripatouillage permanent de Sampaoli commence à nuire à cette équipe », constate, sur son blog, l’ancien consultant du Canal Football Club au sujet des choix de l’entraîneur argentin de l’Olympique de Marseille. N’est pas Marcelo Bielsa qui veut.