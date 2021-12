Brest fait la passe de 6 à Marseille !

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

17e journée de Ligue 1

Orange Vélodrome

L'Olympique de Marseille perd face au Stade Brestois 1-2

But pour l'OM : Gerson (29e)

Buts pour Brest : Faivre (53e, sp), Honorat (70e)

Sixième victoire consécutive pour le Stade Brestois en Ligue 1 ! Ce samedi, le club breton s’est offert un succès de prestige sur le terrain de l’Olympique de Marseille (1-2). Un résultat surprenant, surtout après la bonne première période des locaux. Les Marseillais, sans Milik remplaçant, mais avec un Gerson sur la lancée de sa prestation à Nantes, mettait une grosse pression sur la cage brestoise.

Alors après une première tentative sortie par le gardien Bizot, Gerson (1-0, 29e) ouvrait logiquement le score après un joli une-deux avec Payet ! Le deuxième acte s’annonçait donc difficile pour Brest. Mais un fait de jeu venait changer la physionomie de la rencontre. Sur une frappe de Del Castillo, Kamara commettait une faute de main sanctionnée d’un penalty par Gaël Angoula, pour son premier match dirigé en Ligue 1. L’occasion pour Faivre (1-1, 53e) d’égaliser, et de lancer son équipe vers une meilleure période.

Gerson rate le doublé

Certes, Guendouzi manquait une énorme opportunité pour les Olympiens. Mais Brest ne volait pas son avantage lorsque Honorat (1-2, 70e) fusillait Pau Lopez au terme d’un contre sublime ! L’OM poussera avec le soutien du Vélodrome, et passera tout près de l’égalisation par l’intermédiaire de Gerson. Ou d’un troisième but encaissé sur les contres concédés. Mais le score ne bougera plus et le Stade Brestois poursuit son incroyable série. De son côté, le club phocéen risque de perdre sa deuxième place ce week-end.