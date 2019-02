OM : Pélissier l’avoue, Amiens veut profiter du Vélodrome

Dans : OM, ASC, Ligue 1.

Après le jet de pétard qui avait interrompu le match face à Lille (1-2), l’Olympique de Marseille avait écopé d’un huis clos à titre conservatoire.

Il a fallu attendre ce mercredi pour connaître la décision de la commission de discipline de la LFP. Verdict, le club phocéen a été sanctionné d’un seul match à huis clos, celui purgé contre les Girondins de Bordeaux (1-0) la semaine dernière. Les Marseillais retrouveront donc leur public samedi après-midi, pour le plus grand bonheur de leur adversaire Amiens.

« Qu'il y ait du public, c'est très bien, s’est réjoui l’entraîneur Christophe Pélissier. L'ambiance du Vélodrome est extraordinaire. Cela aurait été un point noir dans notre saison si on avait joué Marseille à huis clos. On joue au foot, on fait ce métier pour ces ambiances-là. On a encore le souvenir du dernier match de la saison dernière, au Vélodrome (défaite 2-1 lors de la 38e journée), c'était vraiment superbe. » Conscient que sa saison ne se joue pas à Marseille, Amiens vient profiter de l’ambiance en espérant ramener quelque chose de ce déplacement.