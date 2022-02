OM : Payet victime, il n'aime pas ça !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Homme fort de l’OM depuis le début de la saison, Dimitri Payet est moins décisif depuis quelques semaines.

Buteur contre Qarabag en Europa Conférence League jeudi soir, Dimitri Payet est moins prolifique en Ligue 1 depuis quelques temps. Il faut dire que le capitaine de l’Olympique de Marseille est souvent trimballé d’un poste à l’autre, comme la quasi-totalité de ses coéquipiers. En pointe, en numéro dix ou parfois sur un côté, Dimitri Payet se balade d’un poste à l’autre. Face à Clermont, le Réunionnais a débuté sur l’aile gauche, un poste qu’il affectionne de moins en moins. C’est en partie son positionnement sur un côté qui a provoqué sa frustration à la sortie du match contre Clermont au Vélodrome selon Florent Germain, qui croit savoir qu’il y a de l’eau dans le gaz entre Dimitri Payet et son entraîneur Jorge Sampaoli.

Payet « déteste » jouer à gauche

Payet qui parle d’un manque d’humilité ce soir ! Le mérite d’être lucide sur la pitoyable performance de l’OM… pic.twitter.com/P347mkQic1 — Massilia1978  (@massilia1978) February 20, 2022

« Quand Dimitri Payet dit ça, il pointe un manque de collectif, un manque de caractère. On aime ou on n'aime pas, mais Payet a porté l'équipe pendant un petit moment depuis le début de saison. Là, il est un peu moins bien dans le jeu, un peu moins décisif aussi, il a peut-être cette frustration. Si on regarde le match contre Clermont, autour de lui, la relation avec Gerson elle n'est pas top, Under, il est peut-être un peu moins bien, il a tendance à plus jouer perso et ça a tendance à agacer aussi Dimitri Payet. Puis il y a le cas Milik. Il faut quand même revenir en arrière. On parle beaucoup de Milik, de son positionnement... Payet est un peu en retrait et ça doit le gonfler un peu car un des dégâts collatéraux, pour essayer de mettre Milik dans de bonnes conditions, c'est de mettre Payet à gauche et il déteste ça » a expliqué le correspondant permanent de RMC à Marseille, pour qui le capitaine et n°10 de l’Olympique de Marseille a bien fait comprendre à Jorge Sampaoli qu’il était plus à l’aise dans l’axe plutôt que sur un côté.