OM : Payet ? Strootman ? Le mercato version Bouhafsi

L'Olympique de Marseille va finir l'année 2019 à la seconde place du classement de Ligue 1 ce qui est évidemment une bonne chose pour le club phocéen. Reste à savoir ce qu'il se passera lors du mercato d'hiver, les rumeurs étant intenses autour de l'OM.

Les supporters de l’Olympique de Marseille espèrent que le Père Noël sera sympa avec eux ce samedi soir en offrant 3 points à leur club préféré à l’occasion de la réception d’une faible équipe nîmoise au Vélodrome. Avec un succès, l’OM passera les fêtes bien au chaud installé sur le siège de dauphin du PSG. Et le marché hivernal des transferts sera abordé avec une vraie sérénité, André Villas-Boas n’ayant clairement pas besoin d’énormément retouche une formation dont il a trouvé les bons réglages. Il n’empêche, malgré cet excellent classement, l’Olympique de Marseille doit encore faire des choix économiques prudents.

Et c’est une évidence, le mercato de janvier ne sera pas l’occasion d’une orgie financière, l’OM n’ayant pas les moyens. Pour Mohamedi Bouhafsi, il est évident que les opérations marseillaises seront extrêmement rares et pourraient même se limiter à un seul joueur. « Le mercato d’hiver de l’Olympique de Marseille va dépendre d’un dossier, celui de Kevin Strootman. On le sait, c’est un joueur qui dispose encore d’une belle cote sur le marché, notamment en Angleterre. Il a un très gros salaire, mais son salaire est très abordable en Premier League. Strootman n’entre pas totalement dans le onze-type de Villas-Boas. Marseille veut dégraisser, alléger sa masse salariale. Il y a eu des rumeurs sur d’autres joueurs comme Marogan Sanson ou Maxime Lopez, mais ils vont rester car l’OM n’a aucunement la volonté de vendre d’autres joueurs. On a même vu des rumeurs à l’étranger sur Dimitri Payet, il va rester, il n’y a aucun danger là-dessus », a confié, sur RMC, le journaliste qui l’on sait proche de l’Olympique de Marseille.

Reste qu’Andoni Zubizarreta travaille dans l’ombre et qu’une surprise pourrait tout de même se produire durant ce mercato hivernal, l'OM ayant probablement quelques arguments à faire valoir à une période où le renouveau sportif du club phocéen doit de nouveau susciter l'intérêt de pas mal de monde. A dix jours de l'ouverture du marché des transferts, le suspense augment un peu quand même.