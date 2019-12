OM : Payet, seul joueur intransférable au mercato !

Dans : OM.

L’été dernier, l’Olympique de Marseille a considérablement allégé sa masse salariale en se séparant de Balotelli, Rolando, Luiz Gustavo, Rami ou encore Ocampos et Njie.

Le club phocéen est sur la bonne voie pour satisfaire l’UEFA, mais également pour soulager les finances de son solide actionnaire Frank McCourt. Néanmoins, un départ supplémentaire au mercato hivernal n’est pas à exclure selon L’Equipe, qui indique en ce début de semaine que Jacques-Henri Eyraud ne fermera pas la porte à un départ de Kevin Strootman en janvier, si une offre intéressante arrivait sur son bureau. Plus globalement, l’OM sera à l’écoute de toutes les offres cet hiver. Courtisé cet été, Morgan Sanson a lui une cote en or en Premier League, et une possible offre de West Ham ou d’Everton est à guetter.

Sauf surprise, Marseille ne le vendra pas en cours de saison, car son départ représenterait un coup dur trop important pour la compétitivité de l’équipe au vu du niveau affiché par l’ancien Montpelliérain depuis quelques semaines… En interne, un seul joueur est considéré comme intransférable : Dimitri Payet. Auteur de six buts et trois passes décisives depuis le début de la saison, le n°10 de l’OM s’est imposé comme un joueur indispensable dans le système tactique d’André Villas-Boas. Malgré une belle cote en Europe et dans des championnats plus exotiques comme la Turquie, l’international français ne bougera pas. Ce n’est de tout de façon pas sa volonté, à six mois d’un Euro qu’il rêve de disputer avec l’Equipe de France.