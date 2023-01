Eric Bailly, le meilleur défenseur du monde est à l’OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Peu épargné par les blessures depuis son arrivée à l’OM, Éric Bailly vient d’enchainer deux matchs contre Toulouse et Montpellier.

L’année 2023 sera-t-elle celle d’Eric Bailly ? Remplaçant contre Toulouse la semaine dernière, l’international ivoirien était entré en jeu une petite demi-heure avant d’enchainer par une titularisation contre Montpellier, lundi soir. Soulagement pour l’état-major de l’Olympique de Marseille : Eric Bailly n’a ressenti aucune gêne, après ses nombreux pépins musculaires rencontrés durant la première partie de saison. Avec l’ex-défenseur de Manchester United dans ses rangs, l’OM n’a pas le même visage et peut compter sur un second défenseur de classe internationale en plus de Chancel Mbemba. De toute évidence, Bailly sera le facteur X de Marseille pour cette seconde partie de saison. Et ce n’est pas Patrice Beaumelle, ancien sélectionneur du défenseur olympien avec la Cote d’Ivoire qui va dire le contraire.

Bailly, un défenseur hors normes... lorsqu'il est apte

« S'il n'est pas gêné par les pépins musculaires, il est pour moi l'un des meilleurs défenseurs du monde, un joueur hors norme. Il dégage une puissance monstrueuse, une aisance, il va très vite, il a tout. Mais il est toujours dérangé par les petits pépins et tout le monde est sur la réserve » a estimé dans La Provence l'ex-sélectionneur de la Cote d’Ivoire, intimement persuadé qu’Eric Bailly fait partie des meilleurs défenseurs centraux du monde, à condition bien sûr d’être épargné par les blessures. Face à Montpellier lundi soir, l’ancien défenseur de Manchester United était aligné au centre de la défense à trois par Igor Tudor, avec Chancel Mbemba et Sead Kolasinac à ses côtés. Un trio complémentaire et rempli d’expérience qui a de l’allure pour Marseille, dont l’objectif durant cette seconde partie de saison sera de rattraper le RC Lens, actuellement deuxième du championnat avec quatre points d’avance sur Marseille, qui doit par ailleurs se méfier de Monaco et de Rennes dans son rétroviseur.