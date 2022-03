OM : Payet moins brillant, Harit a son mot à dire

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Très peu utilisé par l’entraîneur Jorge Sampaoli, Amine Harit a saisi sa chance lors du succès à Brest (4-1) dimanche dernier. Pour le journaliste Florent Germain, le milieu de l’Olympique de Marseille mérite davantage de temps de jeu, surtout lorsque Dimitri Payet n’est pas au meilleur de sa forme.

C’était la bonne surprise du week-end à l’Olympique de Marseille. Titularisé en soutien d’Arkadiusz Milik, Amine Harit a livré une prestation de qualité à Brest. Le milieu offensif prêté par Schalke 04 a terminé la rencontre avec un but et une passe décisive pour mieux convaincre l’entraîneur Jorge Sampaoli qu’il mérite d’entrer plus régulièrement dans ses rotations. De son côté, le journaliste Florent Germain en était déjà persuadé avant cette rencontre, et regrette que le coach argentin n’ait pas davantage utilisé l’ancien Nantais.

Plein de raisons d'être heureux ce soir 💙🙉 Merci à tous les supporters qui ont fait le déplacement, on se revoit le weekend pro 🔥 pic.twitter.com/OPhDJs6FQf — Amine Harit (@Amine_000) March 13, 2022

« A Brest, Harit était beaucoup dans le cœur du jeu, a commenté le spécialiste dans l’émission Virage Marseille sur BFM TV. Dans la construction, j'ai trouvé qu'on faisait un 4-2-3-1 avec Harit au centre, Gerson sur un côté ce qui est une nouveauté, et Guendouzi qui venait prendre le couloir par moments. Harit a fait de très, très bonnes séances d'entraînement depuis le mois de février, c'est peut-être ce qui a motivé Sampaoli. C'est facile à dire après, mais pourquoi on ne l'a pas utilisé avant ? Dans certaines rencontres, quand l'OM était en difficulté, tu avais besoin d'un profil comme lui, capable de provoquer. »

Du coup, Florent Germain encourage l'entraîneur marseillais à alterner plus souvent entre Dimitri Payet et Amine Harit. « Sampaoli dit souvent qu'il savait que Payet était fort quand il était arrivé à l'OM, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit si fort. Il en a fait un leader technique. Il a peut-être trop insisté avec lui et l'OM est devenu trop dépendant de Payet, a expliqué le journaliste. Mais pour moi, si Payet est à 100%, l'OM est meilleur avec Payet. Par contre, s'il est à 60-70%, c'est là que tu as besoin de régénérer et de tenter Amine Harit. Je crois que c'est Payet qui disait lors d'une conférence de presse que Harit était un "Payet-bis" dans le même registre technique ». Reste à savoir si le technicien a lui aussi été séduit.