Un OM sans Marseillais, Casoni est écœuré

Si l'OM version Pablo Longoria obtient des résultats encourageants, il n'est pas épargné par les critiques loin de là. L'ancien joueur du club Bernard Casoni pointe notamment comme d'autres un reniement de l'identité du club phocéen.

Une exigence toute marseillaise. Malgré un début de saison relativement satisfaisant avec une quatrième place en Ligue 1 et une campagne de C1 plus honorable que d'habitude, l'OM n'est pas épargné par les critiques de son propre public. En cause notamment la gestion d'Igor Tudor qui a mis sur la touche Dimitri Payet depuis le début de saison. Plus globalement, si la qualité du travail de recrutement de Pablo Longoria est louée, l'instabilité du noyau phocéen crispe également. Les joueurs passent un peu trop vite à l'OM et il n'est pas toujours évident de s'attacher à l'effectif marseillais.

Casoni veut plus de Marseillais à l'OM

Cette politique de trading ne fait pas que des heureux, Bernard Casoni peut en témoigner. L'ancien défenseur de l'OM version Bernard Tapie ne se reconnaît plus dans l'équipe bâtie par Frank McCourt. Il manque clairement une identité marseillaise à cet OM-là. S'il salue l'arrivée de son ex-coéquipier Jean-Pierre Papin au poste de conseiller du président marseillais, il estime que c'est encore insuffisant pour retrouver l'âme du club. Un OM où les glorieux anciens sont absents et où l'effectif ne compte pas assez sur les talents locaux, Bernard Casoni n'en peut plus.

« Je trouve que l'OM perd un peu de son identité. Même si le fait de faire revenir Jean-Pierre Papin est une excellente initiative, à voir comment il sera utilisé. Mais à la direction, il n'y a que des étrangers, l'actionnaire est américain, le président espagnol, le coach croate. Aucun ne connaît l'identité du club, il n'y a pas de Marseillais. Il y a des gens qui ont écrit l'histoire de l'OM et qui mériteraient d'être là. C'est un club fantastique et c'est dommage de voir que son identité se perd, on préfère recruter plutôt que de former, alors qu'il y a plein de jeunes talentueux dans la région. Mais le club préfère recruter 10 joueurs chaque été », a t-il lâché dans une vidéo pour le Youtubeur Franek. Des éléments qui rendent compliqué son possible retour au club. Mais, ce discours ne risque pas d'émouvoir Pablo Longoria plus préoccupé par des questions d'efficacités financière et sportive. Et, de ce point de vue là, les supporters ne seront pas nombreux à se plaindre. OM multinational ou pas.