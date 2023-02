OM : Payet impressionnant face au PSG, Tudor applaudit

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Titulaire contre Nice dimanche soir, Dimitri Payet est resté sur le banc de l’OM face au PSG ce mercredi en Coupe de France.

Après sa mi-temps globalement ratée contre l’OGC Nice dimanche soir en Ligue 1, Dimitri Payet est resté sur le banc de l’Olympique de Marseille, ce mercredi face au Paris Saint-Germain en huitième de finale de la Coupe de France. Capitaine en début de saison, l’international français n’est plus un titulaire aux yeux d’Igor Tudor, qui peut désormais compter sur Malinovskyi, Ounahi, Ünder, Guendouzi ou encore Vitinha et Alexis Sanchez dans le secteur offensif. Au sein du vestiaire, Dimitri Payet n’en reste pas moins un joueur cadre. Après la victoire éclatante de l’OM face au PSG mercredi soir, Igor Tudor a d’ailleurs salué Dimitri Payet, lequel a pris la parole après le succès marseillais. Preuve qu’à l’instar d’un Steve Mandanda en Equipe de France, le n°10 de Marseille est un taulier qui compte en interne en dépit de son faible temps de jeu.

Igor Tudor salue le leadership de Payet

« Dimitri a fait un beau discours dans les vestiaires à la fin du match, il a dit de belles choses, à la fin il a parlé d'orgueil, et rappelé que nous avions seulement passé les huitièmes de finale. Maintenant il faut gagner tous les matches » a lancé Igor Tudor, saluant ainsi le leadership de Dimitri Payet, très écouté par les autres joueurs à l’Olympique de Marseille. Et pour cause, malgré son déclassement sportif avec un niveau qui ne lui permet pas d’être titulaire dans cette équipe qui court et qui presse beaucoup, Dimitri Payet reste un joueur qui compte dans le vestiaire de l’OM. Malgré son faible temps de jeu et son rôle de joker, il était d’ailleurs capitaine face à Nice, pour l’une de ses rares titularisations de ces dernières semaines. La preuve qu’Igor Tudor fait toujours du Réunionnais un joueur qui compte et un leader à part entière dans la cité phocéenne.