OM : Payet, il est nul ou il est bon ? Riolo s’explique

Dans : OM, Ligue 1.

Très à son avantage ce jeudi face à Bilbao, où il a fait très mal aux Basques jusque dans les derniers instants du match, Dimitri Payet s’est montré décisif avec notamment un splendide but en première période. Joueur phare du projet marseillais, l’international français a néanmoins souvent du mal à porter son équipe dans les gros matchs. Et après la rencontre, une statistique est sortie et a fait très mal au Réunionnais, puisqu’il n’avait plus marqué en Coupe d’Europe depuis qu’il était à Saint-Etienne en 2009. Un trou d’air qui n’est pas un hasard pour Daniel Riolo, pour qui Dimitri Payet n’a pas la dimension européenne capable de porter l’OM dans les rendez-vous continentaux. Ce qui n’empêche pas le consultant de RMC de souligner sa bonne forme actuelle.

« J’ai envie de dire qu’il a fait un bon match. Mais c’est un mec qui n’a jamais mis de but en Coupe d’Europe, et qui n’a jamais existé dans ces épreuves. Ce n’est pas un joueur de Coupe d’Europe, vu qu’il ne la dispute jamais, et que son dernier but remonte à 2009. Mais déjà dimanche, j’ai dit qu’il était pas mal (contre Nantes). En fait, l’idée basique c’est que quand un mec est bon, je le dis. C’est simple, hein ? », a livré Daniel Riolo, pour qui il ne reste plus qu’à Payet de le faire mentir au cours de la campagne européenne de l’OM. Si le meneur de jeu continue sur sa lancée de jeudi soir, c’est possible.