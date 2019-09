OM : Payet et Kamara iront à Paris pour éviter le pire

Dans : OM, Ligue 1.

Présent ce lundi en conférence de presse, à la veille du déplacement de l'Olympique de Marseille à Dijon, André Villas-Boas est notamment revenu sur la double expulsion de Boubacar Kamara et Dimitri Payet en toute fin de rencontre samedi. Toujours remonté contre l'arbitre, l'entraîneur portugais estime que la commission de discipline de la LFP doit faire preuve de clémence et il a indiqué que les deux joueurs de l'OM concernés iront mercredi à Paris pour se défendre. Et cela même si André Villas-Boas est bien conscient que cela n'est pas la garantie d'un succès.

Et le coach de l'Olympique de Marseille de toujours se plaindre des décisions d'Amaury Delerue en fin de match contre Montpellier. « Je pense que l'arbitre a pris la mauvaise décision. Il n'a pas le droit de protéger Ferri, et Kamara va contre lui, naturellement. Pourquoi protéger Ferri et ne pas protéger Kamara ou Duje Caleta-Car ? (...) J'espère que la Ligue va donner un peu du bon sens à tout ça, mais quand tu attends du bon sens, normalement, les décisions sont contraires. Je pense que Dimitri Payet et Bouba Kamara se rendront à Paris pour la commission de discipline et plaider leur cause. On acceptera toutes les décisions prises là-bas », a indiqué André Villas-Boas, histoire de ne pas en faire des tonnes sur ce sujet.