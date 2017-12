OM : Payet est dans le dur, mais il n'inquiète pas l'OM

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Arrivé lors du mercato d'hiver à l'Olympique de Marseille, qui a fait un gros effort financier pour aller le rechercher à West Ham, Dimitri Payet vit un moment plus délicat dans sa carrière phocéenne. L'international tricolore, plombé par les blessures, n'a pas le rendement escompté à cet instant de la saison, et cela commence à inquiéter les supporters de l'OM et les suiveurs du club phocéen. Car Dimitri Payet est considéré comme l'un des leaders de l'Olympique de Marseille et forcément sa méforme peut faire craindre des soucis à venir.

Mais de son côté, Rudi Garcia n'a aucune inquiétude pour son joueur et l'entraîneur de l'OM l'a encore dit ce mercredi à la veille de la réception de Salzbourg au Vélodrome. « Si on ne parle que du match de Montpellier, personne n'a survolé cette rencontre. Dimitri a été blessé deux mois et demi sur cinq. Il faut qu'il revienne à son niveau. Cela faut deux matchs qu'il enchaîne. On l'a bien ramené sur le plan du temps de jeu et il va donner le meilleur de lui-même. Je n'ai pas de soucis pour Dimitri », a prévenu le technicien de l'Olympique de Marseille, décidé à soutenir son joueur.