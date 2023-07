OM ‍: Payet escroquerie du football, un Marseillais l'agresse

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce vendredi, l'OM a officiellement annoncé le départ de Dimitri Payet. Présent en conférence de presse, le vice-champion d'Europe 2016 n'a pu retenir ses larmes.

Après plus de 300 matchs disputés avec l'OM et des années de bons et loyaux services, Dimitri Payet n'est plus un joueur phocéen. Malgré son année de contrat restante, les dirigeants phocéens ont trouvé un accord avec le joueur pour le laisser partir libre. Forcément un déchirement pour Payet, très attaché à l'OM et ses supporters. Lors de ses passages sur la Canebière, le milieu de terrain aura réussi quelques coups d'éclat, notamment en Europa League. Pas de chance pour lui, il n'aura cependant pas réussi à remporter le moindre trophée. S'il part en légende de l'OM, certains sont en revanche soulagés de le voir quitter le navire.

Payet, une légende de l'OM déjà contestée

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dimitri Payet (@payetdimitri27)

Ces dernières heures dans l'After d'RMC, alors que les consultants revenaient sur l'histoire marseillaise de Payet, un auditeur fan de l'OM a pris la parole pour dézinguer l'ancien Nantais. « Le départ de Payet ? C'est l'un de mes plus beaux jours de supporter de l'OM. Je suis très content qu'il parte. C'était un fardeau depuis dix ans, une escroquerie du football. Une escroquerie tout court. Je supporte l'OM et je sais pourquoi je dis ça. Il a apporté la lose, les 0 point en Ligue des champions. Il n'a jamais été bon contre Paris. Sortez-moi un bon match en Ligue des champions. Payet, il a ses limites en plus de foutre la merde avec ses entraineurs et d'avoir une hygiène de vie déplorable. J'ai l'impression qu'on parle de Zidane et de Zico », a notamment indiqué Rayane, soulagé que Dimitri Payet ne soit plus un joueur de l'OM. Difficile de penser néanmoins que cet avis soit roi dans la cité phocéenne. A noter que pour rebondir, Payet a des touches en Turquie et en Arabie saoudite. A lui de faire le meilleur choix alors qu'il a répété qu'il avait encore envie de se faire plaisir sur les terrains de foot, à 36 ans.