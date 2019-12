OM : Payet chez les Bleus, la réponse rusée de Villas-Boas

Dans : OM.

C'est le débat de la semaine suite au regain de forme de Dimitri Payet, le joueur de l'Olympique de Marseille peut-il retrouver sa place en équipe de France. Interrogé sur ce thème, André Villas-Boas est resté prudent.

Didier Deschamps l’a probablement compris cette semaine s’il était à l’écoute des médias, la présence ou non de Dimitri Payet dans son prochain groupe suscite déjà bien des commentaires, et cela alors que le Réunionnais aligne les bonnes copies avec l’OM. Mais le sélectionneur de l’équipe de France n’est pas du genre à se laisser dicter ses choix, ce qu’André Villas-Boas sait très bien. Alors, au moment de plaider la cause de Dimitri Payet, l’entraîneur portugais a démontré qu’il était aussi habile coach que communiquant.

Car AVB ne veut surtout pas laisser croire au patron de l’équipe de France qu’il est impératif de faire venir Payet lors du prochain regroupement des Bleus alors que l’on sera dans une année avec l’Euro en point d’orgue. « Dimitri Payet en équipe de France ? Je ne veux pas répondre à cette question, je ne me mets pas dans ce type de discussions, c'est à Didier Deschamps de prendre la décision. La quantité de joueurs de qualité que Deschamps a de disponible en équipe de France est extraordinaire. Mais c'est vrai que ce sont des performances comme celles de Dimitri qui aident le sélectionneur à prendre la décision. Cela a été le cas pour Steve Mandanda, alors j'espère aussi pour Dimitri, d'un point de vue personnel pour lui. Ça intéresse chaque joueur d’évoluer pour son pays et de faire une compétition européenne », a confié André Villas-Boas, qui sera tout de même attentif à l’évolution des choses concernant les joueurs internationaux et potentiellement internationaux de l'Olympique de Marseille.