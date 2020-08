OM : Payet chambre le PSG, Courbis est consterné

Dans : OM.

La petite vidéo moqueuse de Dimitri Payet a du mal à passer et notamment du côté des anciens de Marseille.

En mettant en ligne dimanche soir une rapide vidéo destinée à chambrer le Paris Saint-Germain suite à la défaite de Neymar et des siens en finale de la Ligue des champions, Dimitri Payet savait qu'il ferait le buzz et le bonheur des supporters de l'Olympique de Marseille, mais probablement qu'il prendrait aussi un volée de bois vert en retour, et pas que chez les fans du PSG. Car après Eric Di Meco, qui avait trouvé détestable que le joueur réunionnais soit aussi moqueur alors qu'il n'a strictement rien fait de grand dans l'histoire de l'OM, c'est Rolland Courbis qui s'est lui aussi étonné que Dimitri Payet chambre aussi ouvertement d'autres footballeurs, même s'ils sont du Paris Saint-Germain.

Et l'ancien joueur et coach de l'Olympique de Marseille de dire clairement sa stupéfaction suite à ce message mis rapidement en ligne après la finale de la Ligue des champions. « La vidéo de Dimitri Payet après PSG-Bayern ? J’ai trouvé cela déplacé, je suis d’accord avec Eric Di Meco. Je ne m’y attendais pas du tout, j’ai été surpris et pour tout dire un peu déçu. Autant je trouve marrant, entre supporters, de se chambrer, mais là que des joueurs en activité s’expriment comme ça, j’ai trouvé ça déplacé », a confié, sur RMC, Rolland Courbis, qui n'apprécie pas ce genre d'attitude un peu démagogue même si cela n'est pas dramatique non plus. Le prochain PSG-OM en septembre sera encore plus chaud, c'est déjà certain.