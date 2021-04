OM : Miracle, un entraîneur français défend Longoria

Dans : OM.

En critiquant la formation des joueurs et des entraîneurs français, Pablo Longoria a énormément fait réagir ce week-end.

Le président de l’Olympique de Marseille a osé émettre une critique sur la formation des joueurs et des entraîneurs en France, ce qui a fortement déplu à Raymond Domenech, Hubert Fournier, Antoine Kombouaré ou encore Bruno Genesio et Frédéric Antonetti. Depuis 48 heures, les réactions se succèdent et se ressemblent mais sur l’antenne de RMC, un entraîneur français a pris tout le monde à contrepied. Il s’agit de Pascal Dupraz, récemment viré par la direction du Stade Malherbe de Caen. Dans « Les Grandes Gueules du Sport », l’ancien coach d’Evian TG a défendu à la surprise générale Pablo Longoria, dont les propos sont pleins de bon sens à ses yeux. Une prise de position qui ne renforcera pas la cote de popularité de Pascal Dupraz auprès de ses homologues français.

« Je pense que Longoria n'est pas attaquable. Ce qui est incontestable, c'est que les entraîneurs français ont du mal à s'exporter et il faut y voir plutôt d'abord que nous, entraîneurs français, sommes frileux pour aller à l'étranger. Ensuite, il faut parler de notre éducation. En France, on est en retard pour parler les langues étrangères contrairement à d'autres pays, ce qui limite pour certains entraîneurs à s'exporter » juge Pascal Dupraz, en accord total avec Pablo Longoria après les propos tenus par le président espagnol de l’Olympique de Marseille dans les colonnes du journal El Pais vendredi. Samedi après-midi, les entraîneurs français offusqués par les propos de Pablo Longoria avaient reçu un soutien de taille, celui d’un certain Zinedine Zidane, triple vainqueur de la Ligue des Champions avec le Real Madrid. « Ce que je pense des critique de Pablo Longoria ? Je pense que la formation des entraîneurs français est très bonne. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Pas du tout » a jugé Zinedine Zidane en conférence de presse avant le déplacement du Real Madrid sur la pelouse de Levante en Liga.