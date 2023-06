OM ‍: Payet aussi éjecté, Marcelino c'est le grand ménage

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé par Igor Tudor la saison dernière, Dimitri Payet pourrait faire ses valises et quitter l’OM durant ce mercato estival.

Adepte du 4-4-2, Marcelino va-t-il trouver une place à Dimitri Payet la saison prochaine à l’Olympique de Marseille ? Le nouvel entraîneur du club phocéen a parfois adapté son système en 4-2-3-1, un système dans lequel le meneur de jeu de 36 ans pourrait trouver sa place. Mais à la surprise générale, Dimitri Payet pourrait finalement quitter l’OM à un an de la fin de son contrat en Provence.

S’il a toujours clamé son amour de Marseille, où ses enfants sont très intégrés, une offre turque pourrait changer la donne. Selon les informations de Fikret, un accord a d’ores et déjà été trouvé entre le capitaine de l’Olympique de Marseille et le club de Pendikspor.

Pendikspor, Fransız futbolcu Dimitri Payet ile anlaşmaya vardı. (Via: @FikreetGul ) pic.twitter.com/cK2N294P97 — Transfer Merkezi ™ (@TransferMerkez) June 28, 2023

Les informations en provenance de Turquie sont souvent à prendre avec de grosses pincettes et celle-ci semble trop grosse pour être vraie, l’ex-meneur de jeu de West Ham ayant répété à l’envie qu’il ne quitterait pas Marseille, où il espère toujours une reconversion au sein du staff à l’issue de sa carrière. Mais selon le compte insider @LaMinuteOM, il y a bien quelque chose en cours qui se trame entre Payet et Pendikspor.

Des discussions réelles pour un départ de Payet ?

« L’information n’est pas fake !!! Je ne sais pas si on est au stade d’un accord par contre, mais je suis en mesure de vous dire qu’il y a bien quelque chose pour Payet » a publié le compte insider. Autant dire que des négociations existent bien entre l’Olympique de Marseille, le club turc et le n°10 phocéen. Pablo Longoria ne s’opposera sans doute pas au départ de Dimitri Payet, bien que le salaire de l’ex-international français ait diminué au fil des années. Au vu de son faible rendement sportif la saison dernière, Payet ne sera pas retenu et Marcelino ne devrait pas s’opposer à son départ d’autant que dans ce secteur de jeu, le nouvel entraîneur de l’OM va pouvoir compter sur Harit, Ounahi ou encore Malinovskyi et Ünder.