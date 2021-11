OM : Payet a « un cerveau », Thierry Henry est fan

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Dimitri Payet tient à l'Olympique de Marseille à bout de bras depuis le début de la saison, même si cela n'a été jugé suffisant pour le faire revenir en équipe de France. Thierry Henry est lui sous le charme.

Avec 51 buts marqués sous le maillot de l’équipe de France, ce qui en fait le meilleur réalisateur des Bleus, Thierry Henry est une voix qui compte dans le football tricolore, le génial attaquant étant devenu un consultant de luxe pour Amazon Prime Video. Après avoir suivi la Premier League, l’ancien Monégasque a désormais l’occasion de suivre toutes les rencontres de notre Championnat de Ligue 1, ce qui lui permet d’avoir un avis très éclairé sur les meilleurs joueurs qui évoluent actuellement en France. Répondant au JDD, Thierry Henry évoque notamment ceux qui sont « sous-exposés », et si dans le passé il cite Benjamin Nivet, Mathieu Bodmer ou bien encore Eric Carrière, il tourne son regard vers l’Olympique de Marseille lorsque l’on évoque la situation en 2021. Après avoir cité le Lensois Seko Fofana, l’ancien buteur d’Arsenal et des Bleus cite spontanément Dimitri Payet.

Payet a éclairé la Premier League et désormais la Ligue 1

Thierry Henry est en effet un supporter du joueur de l’OM et dit pourquoi. « J’ai toujours aimé Dimitri Payet. Les gens peuvent en penser ce qu’ils veulent, mais il a un cerveau. Quand il est parti à West Ham, il a éclairé le championnat anglais. Et il est toujours là », fait remarquer l’ancien buteur, qui se félicite de voir Dimitri Payet évoluer en Ligue 1. Une déclaration qui mettra un peu de baume au coeur du meneur de jeu de l'Olympique de Marseille, lequel doit avoir compris que Didier Deschamps ne comptait plus vraiment chez lui en équipe de France malgré ses bonnes performances. L'OM va donc pouvoir compter à 100% sur Payet, le Vélodrome ne s'en plaindra pas.