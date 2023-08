OM ‍: Pau Lopez n'est pas nul, ces chiffres le sauvent

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Si l'Olympique de Marseille est actuellement deuxième de la Ligue 1, après trois journées disputées, Pau Lopez est régulièrement ciblé par les supporters. Pourtant, si on se réfère aux statistiques, son début de saison est plus que correct.

Auteur d'une fin d'exercice 2022/2023 compliquée, mais surtout d'une grosse erreur lors du match nul contre le FC Metz (2-2), Pau Lopez s'est bien rattrapé contre Brest en signant son premier clean sheet de la saison. Néanmoins, ce n'est pas suffisant pour convaincre les supporters marseillais qui sont, pour la grande majorité, inquiets concernant les performances du portier espagnol. L'OM nourrit de grandes ambitions après un excellent mercato estival et doit pouvoir compter sur son gardien. Mais en réalité, bien qu'il soit durement critiqué, le joueur de 28 ans ne réalise pas un début de saison aussi catastrophique qu'il n'y paraît. Le compte Data'Scoot a étudié l'efficacité des gardiens de la Ligue 1, et Pau Lopez est visiblement très précieux pour Marseille.

La data sauve Pau Lopez et l'OM

📊 Efficacité des gardiens de but en Ligue 1



🟠⚫️ Très bon début de saison de Yvon Mvogo, qui est impérial dans les buts lorientais.



🟡🟢 Rémy Descamps est très bon dans le rôle du remplaçant, Nantes doivent-ils compter sur lui jusqu'au retour de Lafont ?



🔵⚪️ Pau Lopez, très… pic.twitter.com/3lUAemSiIi — Data'Scout (@datascout_) August 29, 2023

En prenant en compte les PSxG - GA, un calcul entre la qualité des tirs subis et les buts encaissés, Pau Lopez a évité pour le moment 0,24 but par match. Une donnée intéressante puisque c'est la quatrième la plus élevée parmi les gardiens du championnat français après trois journées de Ligue 1. Devant le portier phocéen, on trouve Yvon Mvogo (Lorient), Rémy Deschamps, qui remplace Alban Laffont blessé, à Nantes, et Marcin Bulka (Nice). Ainsi, bien qu'il soit vivement critiqué, l'ancien portier de l'AS Roma s'avère être précieux pour l'OM et permet à l'équipe de Marcelino d'encaisser moins de buts que ce qui devrait logiquement le cas selon les statistiques. L'international espagnol (2 sélections) dispute sa troisième saison sous les couleurs de Marseille, après avoir pris la place de l'illustre Steve Mandanda. À noter d'ailleurs que ce dernier, désormais installé dans les buts du Stade Rennais, est dans les trois derniers de ce classement, l'ancien portier de l'OM n'ayant que Philipp Köhn (Monaco) et Benjamin Lecomte (MHC) derrière lui.