OM : Pau Lopez, la Roma dévoile les secrets financiers

Ce samedi, l'AS Rome a confirmé le prêt de Pau Lopez à l'Olympique de Marseille et la Roma a également dévoilé le montage financier de ce transfert qui coûtera 12 millions d'euros dans un an à l'OM.

Il y a une semaine, l'Olympique de Marseille officialisait la signature, sous forme de prêt, de Pau Lopez, le gardien de but espagnol qui officiait jusque-là à l'AS Rome. Depuis, le club de la capitale italienne a recruté Rui Patricio, dont José Mourinho avait fait sa priorité lors de ce mercato. Cependant, c'est seulement ce samedi que la Roma a confirmé le prêt de Paul Lopez à l'OM, et le septième de la dernière saison de Serie A a précisé les conditions financières de l'opération signée avec Pablo Longoria. Coté en bourse, l'AS Rome se devait de donner ces détails comptables.

« Le club peut confirmer que son gardien de but, Pau Lopez, a rejoint le club français de l'Olympique de Marseille pour un premier contrat de prêt. Lopez, 26 ans, rejoint le club de Ligue 1 à titre provisoire jusqu'au 30 juin 2022, pour un montant initial de 720.000 euros. Divers bonus sont inclus, lesquels pourraient augmenter la somme totale au maximum de 500.000 euros. Dans le cadre de l'accord, Marseille est obligé de rendre le transfert permanent si certains objectifs sportifs sont atteints. Cette indemnité de transfert a été fixée à 12 millions d'euros », précisent les dirigeants de l'AS Rome.

Goalkeeper Pau Lopez has today completed an initial loan move to @OM_English.



