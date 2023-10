OM ‍: Pau Lopez au plus mal, il dira tout en fin de saison

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Auteur d'un début de saison très moyen avec l'Olympique de Marseille, Pau Lopez est très critiqué. Présent en conférence de presse avec son nouvel entraîneur Gennaro Gattuso, le gardien a promis de rétablir la vérité.

Dans le football, c'est très fréquent que des problèmes extra-sportifs viennent parasiter les performances d'un joueur de haut niveau. Cela se disait peu, mais les choses sont en train de changer. À l'OM, les récents événements n'aident pas forcément certains joueurs qui sont déjà dans une phase personnelle délicate. Pau Lopez est beaucoup moins performant que la saison dernière. Déjà à la fin de l'exercice 2022/2023, le gardien espagnol commençait à être moins rassurant pour sa défense. Le joueur de 28 ans espère qu'avec l'arrivée de Gennaro Gattuso, il pourra retrouver son meilleur niveau. Car il semble avoir traversé une période délicate. « Dans la vie il y a des bons moments et des mauvais. Je n'ai pas bien commencé la saison, je le pense. Je n'ai pas joué au haut niveau. Je me suis trouvé mieux au dernier match, comme à chaque match. Petit à petit, mais je suis conscient que je suis à Marseille. Il faut rester calme. Dans un club comme ça, il faut assumer quand tu joues mal, mais je sens la confiance du club et du coach. Je fais mon chemin. J'ai mal commencé, mais je me sens mieux petit à petit » a confié Pau Lopez ce jeudi 19 octobre en conférence de presse.

Pau Lopez se confie sur son mal-être

Une déclaration énigmatique, et qui fait beaucoup réagir. Mais l'ancien gardien de l'AS Roma a promis de dire toute la vérité à la fin de la saison, probablement pour ne pas perturber l'équilibre du groupe phocéen. « Le mois d'août a été compliqué pour moi, pas sportivement, mais mentalement. J'ai eu besoin d'un moment pour moi. J'aimerais partager ça avec vous, ce qui s'est passé dans ma tête. Mais ce n'est pas le moment, je vous le dirai en fin de saison » a ajouté l'international espagnol (2 sélections) qui laisse planer le doute, sur son avenir à l'OM mais également sur sa situation personnelle. Plus à l'aise lors du dernier match de Ligue 1, remporté 3-0 par Marseille contre Le Havre, Pau Lopez est attendu au courant pour confirmer contre l'OGC Nice, pour le compte d'un derby du sud lors de la neuvième journée du championnat.