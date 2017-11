OM : Patrice Evra mis à pied, licenciement en vue ?

Dans : OM, Ligue 1.

Rentré ce vendredi du Portugal, Patrice Evra a rapidement été reçu par Jacques-Henri Eyraud après les incidents de ce jeudi soir à Guimaraes.

Coupable d’avoir répondu aux provocations et d’avoir donné un coup de pied à un supporter olympien, l’arrière gauche de 36 ans a été mis à pied par son président. Cela signifie qu’il n’est plus disponible pour son entraineur dans l’effectif, et qu’il attendra la fin de l’enquête interne lancée par le club pour connaître son sort. De plus, Patrice Evra a été convoqué à un entretien « préalable à une éventuelle sanction disciplinaire », a fait savoir l’OM, qui suit donc la procédure, mais se réserve le droit d’aller jusqu’au limogeage de l’international français.