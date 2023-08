OM ‍: Pas de panique dans le dossier Guendouzi

De retour au centre d’entraînement de l’OM ce mercredi, Mattéo Guendouzi va bien quitter Marseille et rejoindre la Lazio Rome.

Ce mercredi matin, la surprise était totale pour les supporters de l’Olympique de Marseille d’apprendre que Mattéo Guendouzi était au centre d’entraînement du club phocéen alors que les joueurs de Marcelino s’entrainaient à huis clos à deux jours du match à Nantes. Très vite, la question de l’annulation de son transfert vers la Lazio Rome s’est posée… mais ce n’est finalement pas le cas. D’après les informations de Fabrizio Romano, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal était bien au centre d’entraînement de l’Olympique de Marseille ce mercredi, mais pour dire au revoir à ses futurs ex-coéquipiers ainsi qu’au staff du club phocéen.

Despite training again at OM today, Mattéo Guendouzi will travel to Rome in the next hours to become new Lazio player. 🔵⚪️ #Lazio



Agreement sealed between clubs and player side, Guendouzi will join Lazio as expected. pic.twitter.com/FdTcyaO2TP