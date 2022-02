OM : Pas d’inquiétude, Payet s’économise pour le sprint final

Dans : OM.

Moins en vue lors des derniers matchs, Dimitri Payet traverse une période de méforme. Pour le journaliste Romain Canuti, le milieu de l’Olympique de Marseille souffre d’une certaine fatigue physique, mais aussi d’un manque de détermination à ce moment de la saison.

Etincelant en première partie de saison, Dimitri Payet n’est plus aussi décisif depuis quelques rencontres. Il est vrai que l’Olympique de Marseille a mal négocié ses matchs à Lyon (2-1) en Ligue 1 et à Nice (4-1) en Coupe de France. Mais même lorsque les Marseillais ont brillé contre Angers (5-2), le milieu offensif n’a pas fait preuve d’efficacité. Alors comment expliquer cette méforme ? Pour Romain Canuti, en plus d’une fatigue physique, le Réunionnais a tendance à choisir ses moments dans la saison.

« Sur la première partie de saison, Payet a loupé quelques matchs, a expliqué le journaliste du Phocéen. Rappelez-vous, en début de saison, on se demandait pourquoi il ne faisait pas les déplacements. Il y a eu deux-trois blessures, il y avait des matchs où il n'était pas dans le groupe, il y a eu aussi des suspensions et autres. Je pense que ça l'avait aidé pour son rayonnement global et peut-être que quand il est tout le temps aligné, eh bien effectivement ça le fatigue un peu. Il ne faut pas oublier qu'il va avoir 35 ans. Ceux qui font référence à ses origines et qui se disent que c'est une question de température, moi je ne pense pas. »

« Je pense que c'est vraiment un mec qui marche dans la tête, il calcule, a confié l’observateur de l’OM. Et quand c'est la fin de saison, quand c'est le sprint final, c'est le genre de mecs, tu lui dis qu'il y a un devoir à faire et à rendre dans 15 jours, il le fera le dernier jour. Dans sa tête, ça marche avec les challenges. Quand on lui a dit qu'il pouvait arriver à 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1, comme par hasard les matchs d'après il a commencé à enchaîner les buts et les passes décisives. C'est un mec qui a besoin de petits trucs comme ça dans sa tête. » Reste à savoir quand le meneur de jeu décidera de remettre le pied sur l’accélérateur.